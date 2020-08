Il cambio proprietà Pallotta-Friedkin avvicina Milik alla Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma ha un nuovo proprietario. Dan Friedkin ha comprato il club giallorosso per 591 milioni. Il cambio societario potrebbe avere delle ripercussioni anche sul mercato. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che con Friedkin al comando aumentano le possibilità di vedere Milik in giallorosso. Le possibili contropartite per il Napoli potrebbero essere i tanto desiderati Under e Veretout. Queste le parole del quotidiano: “Il cambio di proprietà sempre più vicino in casa Roma aumenta le chances giallorosse per Milik, Under e Veretout (dopo l’eventuale partenza di allan) potrebbero essere le contropartite più gradite“. L'articolo Il cambio proprietà ... Leggi su ilnapolista

