Il Barcellona alle prese con i test anti Covid. I risultati si avranno venerdì e valgono la Champions (Di giovedì 6 agosto 2020) Prima dell’allenamento di oggi, il Barcellona si è sottoposto ad un nuovo test per il Covid, dopo quello già effettuato sabato. Si è svolto sotto la supervisione dell’Uefa. Tre i test effettuati, spiega As: oltre alla PCR, anche un test immunologico e un esame del sangue. I test sono stati svolti 48 ore prima della partita contro il Napoli al Camp Nou per avere tempo sufficiente per individuare un eventuale giocatore positivo e isolarlo dal gruppo. Il quotidiano spagnolo scrive: “Indubbiamente, questa è la valutazione sierologica più importante che l’FC Barcelona ha fatto finora perché, nel caso in cui venisse rilevato un positivo, la sua presenza sarebbe completamente esclusa sia per ... Leggi su ilnapolista

Indicare il tragitto in spagnolo si dice «marcar el camino» e nella lingua iberica il verbo marcar può significare anche realizzare un gol, che sarebbe indispensabile per i sogni Champions del Napoli.

Nissan, rinviata chiusura impianto di Barcellona

Sospiro di sollievo momentaneo per i dipendenti Nissan dell’impianto di Barcellona, in Spagna: la minacciata chiusura della fabbrica, decisa dopo il ridimensionamento economico faro della nuova politi ...

