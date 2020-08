I Liviatani - Cattive Attitudini: viaggio nel film di Riccardo Papa (Di giovedì 6 agosto 2020) L'intervista a Riccardo Papa, autore di I Liviatani - Cattive Attitudini, incontro perfetto tra horror e black-comedy, disponibile sulle principali piattaforme digitali. Ti avvolge inconsciamente e in silenzio: è il tanfo di sangue rappreso, che riveste come un secondo abito la pelle della famiglia protagonista de I Liviatani, primo lungometraggio di Riccardo Papa, già autore di numerosi videoclip musicali, e di un interessante e commovente docu-film sulle case famiglie intitolato Supermanz. Da questo progetto, Papa riprende due elementi cardini della struttura narrativa del suo film di debutto, come la famiglia e il nucleo domestico, rovesciandoli completamente per immetterli in un ... Leggi su movieplayer

GianlucaOdinson : I Liviatani - Cattive Abitudini: il trailer dell'horror tutto italiano di Riccardo Papa -

Ultime Notizie dalla rete : Liviatani Cattive I Liviatani - Cattive Attitudini: viaggio nel film di Riccardo Papa Movieplayer.it I Liviatani - Cattive Attitudini: viaggio nel film di Riccardo Papa

Ti avvolge inconsciamente e in silenzio: è il tanfo di sangue rappreso, che riveste come un secondo abito la pelle della famiglia protagonista de I Liviatani, primo lungometraggio di Riccardo Papa, gi ...

Antonia Liskova: «Il senso del sacrificio che mi ha salvato la vita»

Da «I Liviatani - Cattive Abitudini», il nuovo film di Riccardo Papa disponibile on demand, alla terza stagione de «L'Allieva», che vedremo in autunno su Raiuno, Antonia Liskova vive un momento profes ...

Ti avvolge inconsciamente e in silenzio: è il tanfo di sangue rappreso, che riveste come un secondo abito la pelle della famiglia protagonista de I Liviatani, primo lungometraggio di Riccardo Papa, gi ...Da «I Liviatani - Cattive Abitudini», il nuovo film di Riccardo Papa disponibile on demand, alla terza stagione de «L'Allieva», che vedremo in autunno su Raiuno, Antonia Liskova vive un momento profes ...