I grillini hanno imposto il lockdown in Italia contro il parere degli scienziati (Di giovedì 6 agosto 2020) Non sono stati gli scienziati a chiedere ai grillini di rinchiudere in casa tutti gli Italiani. È quanto emerge dalla lettura delle oltre 200 pagine sino ad ora tenute segrete. Come riporta Repubblica, il 7 marzo scorso con un documento riservato inviato al ministro della Salute, Roberto Speranza, il Cts proponeva al governo di “adottare due livelli di misure di contenimento”. Non quindi un confinamento generale che blindasse l’Italia intera, ma azioni di contenimento differenziate. Una riguardante i territori in cui si osservava una maggiore diffusione del virus, l’altra riguardante il resto del territorio nazionale. Il comitato spingeva pertanto per azioni più rigorose in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Modena, Pesaro Urbino, Venezia, ... Leggi su laprimapagina

Non sono stati gli scienziati a chiedere ai grillini di rinchiudere in casa tutti gli italiani. È quanto emerge dalla lettura delle oltre 200 pagine sino ad ora tenute segrete. Come riporta Repubblica ...

Municipio VII, gli attivisti M5s fanno quadrato. Niente sfiducia per Monica Lozzi

Non era una decisione scontata. Infatti, prima di prenderla, c’è stato un lungo confronto. La scelta però è stata condivisa. Ed alla fine gli attivisti grillini hanno deciso di renderla pubblica. Loro ...

