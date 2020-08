I dolcetti al cocco e cioccolato senza forno (Di giovedì 6 agosto 2020) . I dolcetti al cocco e cioccolato che ti presentiamo oggi sono piuttosto facili da preparare e piacciono davvero a tutti, soprattutto ai bambini. Sono fatti di una base di biscotti secchi e farina di cocco, ricoperta poi da uno strato di cioccolato amaro e guarnita con scagliette di cocco. Per la loro preparazione non occorre la cottura e questo li rende molto apprezzabili nella bella stagione, quando accendere il forno può rivelarsi una tortura (sempre che non si disponga dell’aria condizionata). Gli ingredienti Per la base: 600 grammi di biscotti; 100 grammi di zucchero semolato; 50 grammi di zucchero di canna; 200 grammi di burro; 250 grammi di farina di cocco; un bicchiere di latte. Per la copertura al ... Leggi su pianetadonne.blog

giallopeperone : #giallopeperone #ricetta #recipes #giorno #cucina #cuisine #food #foodporn Dolcetti al cocco - Umbarumbarum : Piove, fa fresco, sono a casa da sola, ho preparato i dolcetti al cocco e il thè freddo per merenda. Per me l'estat… - MilaSpicola : @franciungaro @ValComm Direi bene. Senza aria condizionata a casa, biblioteche chiuse, ho da studiare e me ne sono… - giallopeperone : #giallopeperone #ricetta #recipes #giorno #cucina #cuisine #food #foodporn Dolcetti al cocco - giallopeperone : #giallopeperone #ricetta #recipes #giorno #cucina #cuisine #food #foodporn Dolcetti al cocco -

Ultime Notizie dalla rete : dolcetti cocco I dolcetti al cocco e cioccolato senza forno NonSoloRiciclo Salta Madrid e Nadal si decide: «Niente Us Open, troppi rischi» (Cocchi). Nadal, è no...

II tono è sereno, lo sguardo dolce. Ma anche a distanza ... “Fabio, ti spremo e tornerai al top” (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport) Neanche il caldo torrido della Puglia può fermare il suo ...

Berrettini: parte da New York un anno speciale, Tokyo l’occasione da non perdere (Cocchi). Azzurre, i due volti del sorriso (Vannini)

I Giochi olimpici sono il traguardo di ogni sportivo. E non è vero che i “ricchi” tennisti hanno poca passione verso i cinque cerchi, anzi. C’è Federer che, nonostante i 20 Slam in carriera, rincorre ...

II tono è sereno, lo sguardo dolce. Ma anche a distanza ... “Fabio, ti spremo e tornerai al top” (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport) Neanche il caldo torrido della Puglia può fermare il suo ...I Giochi olimpici sono il traguardo di ogni sportivo. E non è vero che i “ricchi” tennisti hanno poca passione verso i cinque cerchi, anzi. C’è Federer che, nonostante i 20 Slam in carriera, rincorre ...