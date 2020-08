I Benetton pensano ai loro interessi. Ma lo Stato non si piegherà più. Parla il sottosegretario alle Infrastrutture, Traversi: “All’azione di Aspi seguirà la nostra reazione adeguata” (Di giovedì 6 agosto 2020) La terza legge della dinamica non solo è una legge fondamentale nel campo della fisica ma è, se traslata, un pregevole viatico nella vita di tutti i giorni: “A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”. Sempre e comunque. Ed è da qui che parte il sottosegretario delle Infrastrutture, Roberto Traversi: “È normale che Atlantia provi a tutelare i suoi interessi – spiega il pentastellato dopo la notizia secondo cui i soci vogliono vendere le proprie quote al miglior offerente – ma lo Stato reagirà in maniera adeguata, tutelando l’interesse pubblico”. Eppure il Cda di Atlantia ha Parlato di “soluzione alternativa”… “Siamo ancora in una fase di trattativa, io ... Leggi su lanotiziagiornale

