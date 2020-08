Hood: Outlaws & Legends è un nuovo titolo per PS5 mostrato durante lo State of Play (Di giovedì 6 agosto 2020) Hood: Outlaws & Legends è stato annunciato per PS5 durante lo State of Play di oggi.Attualmente non sappiamo molto di questo gioco, ma sembra una sorta di titolo in cui sarà necessario combattere anche contro altri giocatori. La sua uscita è prevista per il 2021 e per adesso possiamo soltanto dare uno sguardo al reveal trailer.News in aggiornamentoLeggi altro... Leggi su eurogamer

Come promesso siamo qui con voi stasera per seguire lo State of Play di Sony. Il prossimo gioco è una nuova esclusiva per PS5 chiamata Hood Outlaws & Legends, che sembra un’esperienza online a squadre ...

Sempre durante lo State of Play attualmente in corso, Sony ha mostrato due nuovi giochi indie per PS5, il primo a cura di Sumo Newcastle e pubblicato da Focus Home Interactive. Dotato di un’ambientazi ...

