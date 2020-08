Homi Fashion&Jewels: i bijoux secondo i giovani (Di giovedì 6 agosto 2020) Puntare sui giovani e le loro scelte. È questo uno degli obiettivi di HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata a bijoux e accessori moda che si terrà a Fiera Milano dal 19 al 22 settembre. Leggi su vanityfair

signorinabloggy : Homi Fashion&Jewels: così i giovani scelgono i bijoux - Affaritaliani : Come scelgono i bijoux i giovani della generazione Z? - APalazzo64 : #HOMI #Fashionista #FASHION & #jewels : A SETTEMBRE L’EDIZIONE DELLA RIPARTENZA. #FIERAMILANO #KERMESSE #ECCELLENZA… - lOrafoItaliano : Homi Fashion&Jewels torna a settembre con un nuovo protocollo per la sicurezza di visitatori ed espositori #homi… - signorinabloggy : HOMI FASHION & JEWELS: a Settembre l'edizione della ripartenza -

Ultime Notizie dalla rete : Homi Fashion&Jewels

Affaritaliani.it

Per centrare i gusti delle nuove generazioni, tra le più eccentriche e sfuggenti per quanto riguarda il mercato degli accessori, HOMI Fashion&Jewels, fiera in programma a Milano a settembre, ha contat ...I giovani sono il target più complesso per il mondo della moda: sfuggenti ed eccentrici, critici e molto attenti a non tradire la propria personalità, gli under 25 rappresentano un pubblico molto ambi ...