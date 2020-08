Hockey ghiaccio, dal 16 agosto il raduno a Egna: ecco i 42 convocati da Ireland (Di giovedì 6 agosto 2020) Quarantadue giocatori, divisi in 4 portieri, 15 difensori e 23 attaccanti, sono stati convocati dal nuovo head coach Greg Ireland in vista del raduno di Egna. Alla WurthArena dal 16 al 23 agosto la Nazionale maschile di Hockey su ghiaccio riprenderà il proprio percorso verso gli appuntamenti di maggior rilievo del 2021: il Mondiale Top Division e soprattutto il torneo di qualificazione olimpica per Pechino 2022. Tante conferme e tante novità nell’elenco dei convocati con la prima chiamata in azzurro per Justin Fazio e per Dominic Alberga, assenti invece molti dei giocatori in possesso del doppio-passaporto e pre-convocati da Ireland (Plastino, Petan, Bardaro, Giliati, Rosa, Carrozza), in quanto ... Leggi su sportface

L'Ambrì si allena senza risparmiarsi

La truppa di Luca Cereda si sta allenando sul ghiaccio in vista delle prime partite amichevoli. Iniziati gli allenamenti sul ghiaccio lunedì, l'Ambrì si sta preparando con grande ritmo e intensità in ...

