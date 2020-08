Hiroshima, Sergio Mattarella nel 75esimo anniversario dell’atomica: “Stop proliferazione armi o rischio olocausto nucleare” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Il bombardamento atomico di Hiroshima -cui seguì, tre giorni dopo, quello su Nagasaki- vide l’umanità apprendere in pochi secondi l’esistenza di strumenti di autodistruzione totale“. Inizia così il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 75esimo anniversario della bomba atomica che distrusse completamente la città di Hiroshima, in Giappone. Il Capo dello Stato ha voluto sottolineare come quando accadde alle due città giapponesi sia “tutt’oggi un monito costante a mantenere e sviluppare ulteriormente quel sistema di istituzioni ed accordi – con le Nazioni Unite al centro – creato dopo la Seconda Guerra Mondiale per garantire a tutti pace e sicurezza durature. ... Leggi su ilfattoquotidiano

