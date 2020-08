Hiroshima, l’atomica e la leggenda delle mille gru di carta (Di giovedì 6 agosto 2020) Il 6 agosto di 75 anni fa gli USA sganciarono la bomba atomica su Hiroshima: la storia di Sadako e la leggenda delle mille gru di carta Lo scheletro di un edificio è quel che resta del Prefectural Industrial Promotion Hall di Hiroshima, oggi meglio noto come Memoriale della Pace (A-Dome). Il 6 agosto del 1945 una bomba atomica (Little… L'articolo Hiroshima, l’atomica e la leggenda delle mille gru di carta Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

chetempochefa : #6Agosto 1945 Hiroshima, Giappone. Una persona aspettava sui gradini l'apertura della banca Sumitomo. Di lei è rima… - emergency_ong : ??“L'umanità ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo avrebbe mai costruito una trappola per topi.” (Albert… - rumba_magica : RT @AvantiLaura: Il #6agosto 1945 gli Stati Uniti sganciano una #bomba atomica sulla città giapponese di #Hiroshima L'atto più vigliacco:… - Panzernet : RT @emergency_ong: ??“L'umanità ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo avrebbe mai costruito una trappola per topi.” (Albert #Einste… - CiccioCampagna : RT @CiccioCampagna: #6agosto 1945. Esattamente 75 anni fa, per la prima volta nella storia, l'uomo usa la bomba atomica a scopi bellici. E… -