Hiroshima: Il Giappone ricorda il 75esimo anniversario della prima bomba atomica (Di giovedì 6 agosto 2020) Le campane hanno suonato a Hiroshima, in Giappone, per ricordare il 75esimo anniversario del primo bombardamento atomico al mondo. Quest’anno però, la cerimonia del 6 agosto è decisamente più piccola a causa della pandemia. Il 6 agosto del 1945, un bombardiere statunitente ha sgaciò una bomba atomica all’uranio sulla cità di Hiroshima uccidendo circa 140,000 persone. Tre giorni dopo, una seconda arma nucleare venne sganciata su Nagasaki. Due settimane dopo il Giappone si arrese, ponendo fine alla Seconda Guerra Mondiale. Nella mattinata del 6 agosto, come ormai accade da 75 anni, il primo ministro Giapponese Shinzo Abe e il ... Leggi su giornalettismo

