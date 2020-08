Hiroshima, 75 anni fa la prima bomba atomica che rase al suolo il Giappone (Di giovedì 6 agosto 2020) Oggi per il Giappone è un giorno importante. Ricordando ciò che avvenne quel maledetto 6 agosto del 1945, l’intera nazione si stringe in un silenzio spettrale per commemorare le vittime e la devastazione che non potrà mai essere dimenticata. Esattamente 75 anni fa, ore 8:15 del mattino, l’aviazione militare statunitense sganciò “Little Boy”, la prima bomba atomica della storia su Hiroshima. Fu il primo dei due attacchi nucleari che misero la parola “fine” alla seconda guerra mondiale. Tre giorni dopo, il 9 agosto, Nagasaki venne rasa al suolo da “Fat man”, il secondo ordigno nucleare americano. Niente più fu come prima, non solo per il Giappone ma per ... Leggi su urbanpost

SkyTG24 : Sono passati 75 anni dalle bombe atomiche sganciate su #Hiroshima e #Nagasaki. “Little Boy” e “Fat Man” causarono c… - chetempochefa : #6Agosto 1945 Hiroshima, Giappone. Una persona aspettava sui gradini l'apertura della banca Sumitomo. Di lei è rima… - Agenzia_Italia : Il Giappone, l'unico Paese che ha subito un attacco nucleare, si sta adesso preparando a commemorare il 75° anniver… - an12frnc : RT @NicolaRaiano: Il #6agosto 1945 (75 anni fa) la bomba atomica su #Hiroshima. Tra gli atti più crudeli dell'uomo, folle e violento. - sonnamanana1234 : RT @Annalisa3073: #Hiroshima75 #6agosto 1945 – 75 anni fa Tutto l’orrore di Hiroshima e Nagasaki in questa foto: il bambino che porta il… -