Highlights e gol Wolverhampton-Olympiacos 1-0, ritorno ottavi Europa League 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Gli Highlights e i gol di Wolverhampton-Olympiacos, match del Molineux Stadium valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2019/2020, in cui il club inglese si impone per 1-0 sugli avversari grazie alla rete realizzata da Raul Jimenez su calcio di rigore. I Wolves, in virtù del pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata, passano il turno e volano ai quarti di finale, dove incontreranno il Siviglia di Julen Lopetegui, che eliminato la Roma con un netto e perentorio 2-0. Leggi su sportface

