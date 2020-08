Highlights e gol Siviglia-Roma 2-0, Europa League 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Gli Highlights e le azioni salienti del match tra Siviglia e Roma, ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Gli spagnoli conquistano la qualificazione ai quarti con il gol di Reguilon e di El-Nasyri. Giornata storta per la Roma, che fatica sia in fase difensiva che in fase offensiva. Gli uomini di Fonseca abbandonano la competizione permettendo alla Lazio di conquistare ufficialmente il pass per la prossima edizione di Champions League. LE PAGELLE DEL MATCH LAZIO UFFICIALMENTE IN CHAMPIONS Leggi su sportface

