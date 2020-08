Haters, troll e giornaloni scatenati contro Di Stefano. Ma ciò che ha fatto finora il sottosegretario è già dimenticato (Di giovedì 6 agosto 2020) Diceva qualcuno più in alto di noi: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Purtroppo sui social, nella politica e in buona parte della stampa questa massima non vale. E così basta una gaffe – scambiare in un tweet a fine giornata e peraltro subito cancellato i “libanesi” con i “libici” – per creare dal nulla la notizia del giorno: il sottosegretario Manlio Di Stefano non conosce la geografia. Fa niente se, di fatto, il pentastellato ha dimostrato in questi mesi di governo di essere uno tra i più preparati specie sul fronte mediorientale. E invece no, tutti a dargli contro. Anche politicanti come Carlo Calenda e Matteo Richetti: probabilmente per far parlare di “Azione” l’unico modo è quello di porsi alla stregua ... Leggi su lanotiziagiornale

luisa_chiari : RT @MPenikas: LN Haters, troll e giornaloni scatenati contro Di Stefano. Ma ciò che ha fatto finora il sottosegretario è già dimenticato ht… - MPenikas : LN Haters, troll e giornaloni scatenati contro Di Stefano. Ma ciò che ha fatto finora il sottosegretario è già dime… - RomaFregnona : Fake, troll, haters e quantaltro. Povero #Pomata. Manco il dottor Magalini te salva. Ma perche esiste sta gente. #Montesano - HopeLogan22 : Questa persona viscida è pure omofoba e fa bodyshaming.Per favore,segnalate su IG chicca 923,è cattiva e fa bodysha… - ltalia_dx : @NinaRicci_us Il problema è proprio nel 'se non ci sono offese'. Sappiamo benissimo che haters e troll attivano le… -

Ultime Notizie dalla rete : Haters troll Haters, troll e giornaloni scatenati contro Di Stefano. Ma ciò che ha fatto finora il sottosegretario è già dimenticato LA NOTIZIA Haters, troll e giornaloni scatenati contro Di Stefano. Ma ciò che ha fatto finora il sottosegretario è già dimenticato

Diceva qualcuno più in alto di noi: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Purtroppo sui social, nella politica e in buona parte della stampa questa massima non vale. E così basta una gaffe – ...

Diceva qualcuno più in alto di noi: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Purtroppo sui social, nella politica e in buona parte della stampa questa massima non vale. E così basta una gaffe – ...