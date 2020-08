Guardiola: «Voglio battere qualsiasi avversario. Benzema? È staordinario» (Di giovedì 6 agosto 2020) Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid: le parole del tecnico Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Queste le sue parole. ANDATA – «L’andata si è giocata tanto tempo fa, troppo. Sono partite diverse. Giochiamo in casa, ma senza la nostra gente. Questo sport è per le persone. I giocatori Vogliono giocare con i tifosi sugli spalti e per loro, ma ora non è possibile. Questa è la realtà. La salute viene prima di tutto. Vedremo quando si potrà tornare alla normalità. Conta di più che i bambini tornino a scuola rispetto a tutto il resto, compreso i tifosi allo stadio». MATCH – «Ogni situazione è diversa. In questa ... Leggi su calcionews24

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Queste le sue parole. ANDATA – «L’andata si è giocata tanto tempo fa, troppo. Sono parti ...

Champions. Guardiola "ManCity pronto, ma Zidane è imprevedibile"

Dopo il 2-1 dell'andata al Bernabeu i Citizens ricevono i blancos a porte chiuse MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - "È passato molto tempo dalla gara di andata. Questa è una partita diversa". Pep ...

