‘Grey’s anatomy’, Ellen Pompeo confessa il vero motivo per cui è rimasta nello show e spiazza tutti (Di giovedì 6 agosto 2020) Riconfermato per la diciassettesima stagione, Grey’s Anatomy è sicuramente il medical drama più longevo nella storia delle serie tv, nonché uno dei più amati: nonostante siano tantissime le perdite che il fandom ha subito con l’uscita di scena di coppie amatissime come Lexie Grey e Mark Sloan o Arizona Robbins e Callie ma soprattutto di personaggi-pilastro della serie come Derek Sheperd e Christina Yang, il successo del telefilm creato da Shonda Rhimes si riconferma di stagione in stagione, anche se con alti e bassi. Volto simbolo dello show è, ovviamente, la protagonista che vi dà il nome: stiamo parlando di Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, già pronta a girare la nuova stagione del drama ABC. Ellen ha assistito all’abbandono – ... Leggi su isaechia

eeianna_ : @vivvi05 tutte tranne grey’s anatomy ;)) - giulsxharmon : @vivvi05 tutte tranne grey’s anatomy (spero si scriva così) - louviiaa : @loveshepherds_ prison break e grey’s anatomy la sto vedendo ?? - blvmendess : @vivvi05 grey’s anatomy, anne with an “e” e how i met your mother (nonché la mia preferita) - okv4ls : @loveshepherds_ grey’s anatomy (che è la mia preferita) e prison break?? -

