Grande Fratello VIP 5, la porta rossa si riaprirà il 14 settembre? (Di giovedì 6 agosto 2020) I nuovi palinsesti televisivi sono ormai in via di definizione su tutte le emittenti nazionali. Nelle ultime ore, in particolare, sono state comunicate le date di debutto di alcuni dei programmi più attesi in casa Mediaset tra cui, ai primissimi posti, si colloca indubbiamente il Grande Fratello VIP. Proprio la trasmissione di Alfonso Signorini, il Grande Fratello VIP, dovrebbe prendere il via, nella sua quinta edizione, il prossimo 14 settembre. Mancherebbe, dunque, poco più di un mese alla nuova apertura della porta rossa. In base alle ultime indiscrezioni, poi, Signorini sta costruendo un cast in grado di riservare non poche sorprese ai telespettatori. Grande Fratello VIP 5, debutto lunedì 14 ... Leggi su kontrokultura

