Grande Fratello, è finita per una coppia molto amata: “La mia è un’estate da single” [FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Scoppia una coppia formata al Grande Fratello Da settimane sul web girava voce di una possibile rottura, ma a quanto pare, alcuni giorni fa è giunta la conferma ufficiale. Stiamo parlando di Ambra Lombardo e Kikò Nalli, la coppia nata all’interno della casa di Cinecittà in occasione del Grande Fratello Vip. Una relazione sentimentale abbastanza tormentata, tra la professoressa siciliana e l’hair stilyst nonché ex marito di Tina Cipollari. In questi ultimi mesi i due hanno avuto degli alti e bassi, ma ora pare che si siano lasciati definitivamente. A parlarne è stata la stessa ex gieffina, in una recente intervista rilasciata la magazine Nuovo. La modella messinese ha confessato al giornalista di aver bisogno di un amore ... Leggi su kontrokultura

Unf_Tweet : Grandi nomi per il Grande Fratello VIP 5: impossibile dire no ad Alfonso Signorini #gfvip #gfvip5 - zazoomblog : Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck conferma la sua presenza e spara tre nomi bomba! - #Grande #Fratello… - FrancescoNuzzi3 : @Agenzia_Ansa @OfficialASRoma Bush: «Ho parlato con mio fratello Jeb, il governatore del grande stato del Texas...»… - Novella_2000 : Il compagno di una famosa conduttrice entra nella casa del GF Vip? -