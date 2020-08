GP di Repubblica Ceca, anteprima del round di Brno (Di giovedì 6 agosto 2020) Ritorna il motomondiale, dopo una settimana di pausa, con la tradizionale corsa d’agosto in Repubblica Ceca. L’Automotodrom Brno ospita il terzo GP della stagione per la MotoGP (il quarto per Moto2 e Moto3). I temi e gli spunti da approfondire sono tanti: in questo articolo parliamo dei più importanti. anteprima del circuito di Brno, sede del GP Rispetto a Jerez, Brno è una pista decisamente diversa. Con i suoi 5,4 Km, è più lunga, ma è il design che fa la differenza. Con frequenti cambi di direzione, ognuno dei quali precede un rettilineo a cui seguono grandi staccate, l’Automotodrom è un circuito “frena-accelera”, non troppo stimolante dal punto di vista della guida, ma spettacolare da vedere. E’ una ... Leggi su sport.periodicodaily

