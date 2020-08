GP 70° Anniversario, Wolff: "Strategia diversa per adattarci alle nuove condizioni" (Di giovedì 6 agosto 2020) SILVERSTONE - " La prima gara di Silverstone è stata dolcissima. Abbiamo trascorso una buona domenica per 49 giri, poi si è capovolta con solo pochi minuti dalla fine '. Toto Wolff, team principal ... Leggi su corrieredellosport

SerieA : MVP #SerieATIM 2019/2020 ?? Papu Gomez è il miglior centrocampista. Ha stabilito due record stagionali: il record di… - repubblica : Beirut, due forti esplosioni nella zona del porto: almeno 70 morti. Oltre 3700 feriti tra cui un militare italiano.… - rtl1025 : ?? Due forti esplosioni a #Beirut, almeno 70 morti. Tra i feriti anche un militare italiano. #Conte: 'L'#Italia farà… - SimonettaDodd : RT @GagliardoneS: La Farnesina era negli anni '60 e '70 la punta di diamante della diplomazia italiana nel mondo. Il ministero degli esteri… - clikservernet : Huawei FreeBuds 3, auricolari wireless per Apple e Android su Amazon con sconto di 70 euro -

Ultime Notizie dalla rete : 70° Anniversario

Corriere della Sera

La McLaren ha scelto Paul Di Resta come pilota di riserva per il weekend del Gran Premio del 70° Anniversario, da disputare sul circuito di Silverstone. I team di Formula 1 hanno dovuto fare delle sce ...A Castiglione della Pescaia bandiera rossa e onde alte due metri. Il 33enne finisce in ospedale: «ma rifarei 1000 volte la stessa cosa» CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. «I dottori dicono che ho preso un bel ...