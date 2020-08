Gordon Murray T.50, un atto d’amore “analogico” da tre milioni di euro – FOTO (Di giovedì 6 agosto 2020) Soprattutto una questione di amore, quello di un ormai mitico progettista verso una specie di automobile destinata a entrare gradualmente negli annali, la supercar 100% endotermica. È la storia di Gordon Murray, sublime ingegnere e padre della celebre McLaren F1, e della sua ultima creatura, la T.50, un inno alle supersportive analogiche dure e pure; una razza in via di estinzione di cui la T.50 ambisce a rappresentare il culmine assoluto. I caposaldi del progetto sono quelli che hanno segnato l’intera carriera di Murray, che per la prima volta propone l’auto con un suo marchio: maniacale riduzione del peso, aerodinamica sofisticatissima e un coinvolgimento di guida senza eguali. Un modo speciale per celebrare il cinquantesimo progetto dell’ingegnere di origine sudafricana nel corso di mezzo secolo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

