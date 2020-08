Gordon Murray Automotive T.50, ecco la supercar vecchia scuola (Di giovedì 6 agosto 2020) Mettere davanti alla potenza l'essenziale. Questa la filosofia adottata dal progettista sud africano Gordon Murray per la versione definitiva della T.50 . In luogo dei pesanti e complicati power train ... Leggi su corrieredellosport

solomotori : Auto, Gordon Murray alza il velo su hypercar T.50 - lautomobile_ACI : Il marchio inglese Gordon Murray Automotive ha lanciato la T.50, supercar realizzata con gli stessi principi che h… - HDmotori : RT @HDmotori: Gordon Murray T.50, la nuova hypercar erede della McLaren F1 - clikservernet : Gordon Murray T.50, un atto d’amore “analogico” da tre milioni di euro – FOTO - Noovyis : (Gordon Murray T.50, un atto d’amore “analogico” da tre milioni di euro – FOTO) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Gordon Murray

In pratica l’elemento, assieme al diffusore posteriore, ha la funzione di accelerare i flussi d’aria in uscita dal fondo per incollare la vettura all’asfalto: la Gordon Murray Automotive dichiara che ...Ecco l'ultima creazione del genio di Gordono Murray,la T.50. Una supercar di soli 986 kg spinta da un V12 ultra leggero, ma dalla potenza di fuoco di ben 663 cavalli a 11.500 giri/min e 467 Nm di copp ...