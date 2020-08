Golf, Ryder Cup 2021: il capitano USA avrà 6 wild card (Di giovedì 6 agosto 2020) La PGA of America nonostante il rinvio di un anno della Ryder statunitense, slittata al 2021, 24-26 settembre, a causa dell'emergenza sanitaria, conferma che il capitano degli USA nel Wisconsin, Steve ... Leggi su corrieredellosport

Il capitano USA avrà la possibilità di scegliere 6 dei 12 giocatori che affronteranno l'Europa nella super sfida di golf in programma al Whistling Straits Golf Course di Haven La PGA of America nonost ...