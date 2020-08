Golf, English Championship 2020: Sharvin al comando, indietro gli azzurri (Di giovedì 6 agosto 2020) Cormac Sharvin è in testa con 63 (-8) colpi nell’English Championship nel terzo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour è ripartito. Sul percorso dell’Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club, il nordirlandese stanzia davanti ad un sestetto con 64 (-7) formato da Scott Vincent dello Zimbabwe, dal belga Thomas Detry, dagli inglesi Laurie Canter e David Howell e dagli australiani Jason Scrivener e Min Woo Lee. Per quanto riguarda gli azzurri, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan (cinquantunesimi) girano in 68 (-3), mentre Renato Paratore, Guido Migliozzi e Francesco Laporta sono settantesimi con 69 (-2). Leggi su sportface

