Gli Usa hanno già cancellato TikTok. Via dai cellulari di governo e politici (Di giovedì 6 agosto 2020) In attesa della vendita "forzata" a Microsotf il Senato Usa ha approvato all`unanimità un progetto di legge che vieta di scaricare e utilizzare TikTok. La misura riguarda tutti i dispositivi forniti dal governo di Washsington ai dipendenti e quelli dei membri del Congresso. Il senatore repubblicano Josh Hawley, tra i firmatari della legge, ha spiegato che il divieto è dovuto al fatto che "TikTok rappresenta un rilevante rischio di sicurezza" e per questo "non ha posto sugli apparecchi del governo". Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha illustrato i dettagli del piano dell'amministrazione Trump per ottenere delle cosiddette 'reti pulite', che prevede di impedire alle società cinesi di accedere ad app store, app, servizi di cloud, reti ... Leggi su iltempo

