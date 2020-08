Gli spagnoli sanno come si fa: due azzurri hanno già fatto gol al Barcellona (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Napoli, andata a parte, non sfidava il Barcellona da un lontanissimo Trofeo Gamper in cui fu asfaltato dai blaugrana. Ma c'è qualcuno degli uomini a disposizione di Rino Gattuso che sa come far male ai catalani. Leggi su tuttonapoli

Rossonerosempr1 : RT @battitomilan7: @AntoVitiello Con gli spagnoli imparerà a crossare - Enrico_Liano : RT @Linkiesta: Quando si vive in una monarchia si accetta che ci sia un primus inter pares. Invece, gli spagnoli sentono che il loro eroe… - Linkiesta : Quando si vive in una monarchia si accetta che ci sia un primus inter pares. Invece, gli spagnoli sentono che il… - RossellaPizzo : @markorusso69 In Spagna la situazione mentale della gente è molto grave. Sono letteralmente terrorizzati. El país,… - GianluBorelli : RT @Parampampolo76: Francesi in piazza ? Serbi in piazza ? Spagnoli in piazza ? Tedeschi in piazza ? Italiani.....Italiani? Gli Italiani di… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli spagnoli Fonseca prova a isolare la squadra: “Ora conta solo battere gli spagnoli” Siamo la Roma Calcio femminile | Altro acquisto per il Napoli. Attesa per i calendari Serie A

Calcio femminile, Napoli: Ana Lucia Martinez è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Attaccante esterno di piede destro, veloce e brava nel dribbling Nuovo acquisto per il Napoli Calcio Femminil ...

Un corto di Open Mind Film girato nei Quartieri Spagnoli sarà in concorso a Venezia per la Settimana della Critica

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un corto realizzato nei Quartieri Spagnoli, dalla società di produzione napoletana OpenMind Film co la regia di Edgardo Pistone, arriva al prossimo Festival di Venezia con il c ...

Calcio femminile, Napoli: Ana Lucia Martinez è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Attaccante esterno di piede destro, veloce e brava nel dribbling Nuovo acquisto per il Napoli Calcio Femminil ...(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un corto realizzato nei Quartieri Spagnoli, dalla società di produzione napoletana OpenMind Film co la regia di Edgardo Pistone, arriva al prossimo Festival di Venezia con il c ...