Gli haters l'accusano di essersi rifatta, la figlia di Monica Bellucci replica così (Di giovedì 6 agosto 2020) “So che non dovrei dare importanza a certi commenti ma iniziano a influenzare la mia vita quotidiana. Quindi vi chiedo di smettere di diffondere notizie false quando non avete nessuna prova. Grazie. Ecco la dimostrazione che il mio viso non è affatto cambiato, tranne che per i segni del tempo”. Sono le parole di Deva Cassel, figlia 15enne di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che su Instagram ha voluto sfogarsi rispondendo a chi l’accusa di essere ricorsa a ritocchi estetici.Secondo gli haters, la giovanissima avrebbe ritoccato labbra e sopracciglia. così Deva, sempre molto riservata e lontana dai riflettori (sono rarissime le sue apparizioni pubbliche), ha scelto di pubblicare sul suo account ufficiale alcune fotografie che la ritraggono da bambina, a riprova della sua ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Gli haters l'accusano di essersi rifatta, la figlia di Monica Bellucci replica così - watsonperiodt : A cultural reset, spiace per gli haters - Lucyaglam : RT @alexio747: Ricordo a tutti gli haters delle forze dell’ordine, i quali non perdono occasione per denigrare e buttare fango addosso, che… - _nowbelieveinme : Comunque sto notando che dal 19 luglio ad adesso stiamo vivendo più momenti soft e di saudade che litigi con gli haters #circozzi - Miranda_mazz : @lovingthemisred ma lasciali parlare.. tanto troveranno sempre qualcosa per parlarne male.. gli haters tutti uguali -

“So che non dovrei dare importanza a certi commenti ma iniziano a influenzare la mia vita quotidiana. Quindi vi chiedo di smettere di diffondere notizie false quando non avete nessuna prova. Grazie. E ...

"So che non dovrei dare importanza a certi commenti ma iniziano a influenzare la mia vita quotidiana. Quindi vi chiedo di smettere di diffondere notizie false quando non avete nessuna prova. Grazie. E ...