Giulia Molino cambia look, fans letteralmente impazziti (Foto) (Di giovedì 6 agosto 2020) Giulia Molino, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha avuto tante soddisfazioni professionali. I suoi brani sono tra i più ascoltati in radio ma non solo. La ragazza ha conquistato il cuore di tantissimi fans che, giorno dopo giorno, la seguono tramite il suo profilo social. Proprio su Instagram, nelle ultime ore, la bella Giulia Molino ha postato una Foto che ha fatto letteralmente impazzire i followers. Uno scatto inaspettato che mostra la ragazza con un look tutto nuovo. I ricci che l’hanno sempre contraddistinta hanno lasciato spazio ad un bel taglio liscio e sbarazzino. Vediamola più da vicino. Giulia Molino, look nuovo di zecca Giulia ... Leggi su kontrokultura

