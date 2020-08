Giro di Polonia, Pedersen vince la seconda tappa: il campione del mondo si prende anche la maglia da leader (Di giovedì 6 agosto 2020) In un Giro di Polonia rovinato dal terribile incidente che ha visto ieri protagonista Fabio Jakobsen, lo spettacolo deve comunque continuare e oggi la seconda tappa ha registrato la vittoria di Mads Pedersen, riuscito a vincere in volata battendo tutti i propri avversari. Joern Pollex/Getty ImagesIl campione del mondo in carica ha conquistato così il primo successo con la maglia iridata addosso, stendendo allo sprint il tedesco Pascal Ackermann e Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step). Ottima la quinta posizione conquistata dal giovane Alberto Dainese (Team NTT), abile a piazzarsi alle spalle di Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation). Grazie al successo di oggi, Pedersen si è portato in ... Leggi su sportfair

