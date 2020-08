Gigi D’Alessio abbraccia la sua signorina: “Ma quanto è sexy”? (Di giovedì 6 agosto 2020) Gigi D’Alessio sta vivendo un momento davvero d’oro. L’artista napoletano sta incassando successi ed applausi grazie al suo ultimo lavoro musicale, il brano, che è già un tormentone estivo, “Come suena el corazon”, in collaborazione con Clementino. Gigi D’Alessio, una nuova vita dopo Anna Tatangelo La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ed ha spiazzato i numerosi fan della coppia. Le voci su una presunta crisi sono circolate nei mesi scorsi insistentemente, ma i due hanno deciso di ufficializzare l’addio dopo tempo. La conferma dell’addio improvviso Attraverso un comunicato stampa congiunto, la cantante di Sora e l’amatissimo D’Alessio si sono decisi a comunicare la triste realtà ai follower: ... Leggi su kontrokultura

FERRARAPASQUAL2 : @MinolloO Coreane????? Forse ce qualche entità straniera dentro di lei! Esorcizzala con una canzone di gigi d'aless… - wordsandmore1 : @gigidalessioofficial - #GigiDAlessio in concerto all #Hallenstadion di #Zurigo (#Svizzera) con il #NoiDueTour2020… - joeciambello : NON HO MAI ASCOLTATO UNA CANZONE DI NINO D'ANGELO tranne napoli napoli per ovvi motivi, ma conosco più canzoni di g… - bascia75 : @ilGian_ @Paola87800165 Tranne Gigi D'Alessio ?? - SilviaTassinari : Sole don’t be shy oppure domenica saremo tempestati dalla condivisione della canzone di Gigi d’alessio e dalla capt… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV