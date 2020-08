Giffoni Valle Piana, manutenzione stradali per garantire sicurezza (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono riprese le attività di manutenzione delle caditoie e delle griglie stradali. Per evitare ogni pericolo per gli ormai consueti temporali estivi e l’enorme quantità di pioggia prevista in brevi lassi di tempo, il personale del Comune sta procedendo alla pulizia e all’espurgo delle caditoie stradali. Il servizio prevede la rimozione delle foglie, cartacce e del materiale di risulta che ostruiscono le condotte di scolo, con successiva stasatura dei relativi fognoli e la sanificazione di tutte le parti oggetto d’intervento. Le operazioni, iniziate con la manutenzione delle caditoie presenti nelle frazioni superiori, sono tutt’ora in corso e verranno effettuate sull’intero territorio comunale, con priorità ai canali che raccolgono i corsi ... Leggi su anteprima24

