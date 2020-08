Giallo sul video del ballo di gruppo della Marina Militare (Di giovedì 6 agosto 2020) Roberto Vivaldelli È stato diffuso su Youtube e sui social un video nel quale si vedono alcuni militari della nostra Marina ballare sulle note della super-hit Jerusalema. Giallo sull'autenticità del filmato Jerusalema è la nuova super hit afro-house del produttore Master Kg, uno dei tormentoni di quest'estate 2020. Trattasi di una canzone che sta spopolando in tutto il mondo che può vantare 65 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 125 milioni di views sul social TikTok. Motivo del successo planetario? Il brano, cantato in lingua Venda - parlata principalmente in Sudafrica e Zimbabwe - si è trasformato in una dance challenge popolarissima e "virale" sui social media, con migliaia di persone e gruppi di tutto il mondo che si stanno sfidando sulle note ... Leggi su ilgiornale

tittipreta : 7 agosto 90: il giallo di via Poma. Simonetta Cesaroni uccisa senza un perché e senza aver capito chi sia stato dop… - Il_Vitruviano : @ziozetti @Svagaia @ale_antonelli75 Niente pipì nei bicchieri di carta affastellati sul tavolo dalle improbabili nu… - MoonCactuShop : RT @MoonCactuShop: Lightning bracelet ?? Una variazione di colore ad un bracciale fatto in precedenza ? (non ditelo a nessuno, ma questa è… - CavaliereNero_ : @LucaMarelli72 Che ne pensa del giallo mancato e del fallo dzeko sul goal del siviglia? Kuipers non lo vedo benissi… - 58Franci85 : @Giulio_Firenze Venezia la vedo sul giallo, sperem ben! -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo sul Coronavirus nel Sannio, altro caso e giallo sul contagio: è test per 100 Il Mattino Monte Bianco, torna la grande paura. Allarme per il ghiacciaio sopra la val Ferret

Una massa di ghiaccio di oltre 500 mila metri cubi, poco più grande del Duomo di Milano, che incombe sulla val Ferret, a una manciata di chilometri da Courmayeur. A causa degli sbalzi di temperatura d ...

Ferrari: la cooperativa Rossa non c'è, era un errore

Sul sito ufficiale della Ferrari questa mattina era apparso un nuovo organigramma che contemplava oltre al team principal e ai piloti, addirittura sei Direttori Tecnici. Si è trattato di un palese err ...

Una massa di ghiaccio di oltre 500 mila metri cubi, poco più grande del Duomo di Milano, che incombe sulla val Ferret, a una manciata di chilometri da Courmayeur. A causa degli sbalzi di temperatura d ...Sul sito ufficiale della Ferrari questa mattina era apparso un nuovo organigramma che contemplava oltre al team principal e ai piloti, addirittura sei Direttori Tecnici. Si è trattato di un palese err ...