Ghiacciaio rischia di travolgere tutto: “è grande come il Duomo di Milano” (Di giovedì 6 agosto 2020) Courmayeur, il Ghiacciaio Planpincieux sta per crollare: in bilico una massa di ghiaccio grande quanto il Duomo di Milano. Provate a immaginare la maestosità e la grandezza del Duomo di Milano. E provate a immaginarlo di ghiaccio, che sta per crollare sopra una città. Immagini Inquietanti, eppure è quello che sta succedendo in Valle d’Aosta. Settantacinque persone hanno lasciato le loro case della bassa val Ferret nella mattinata del 6 agosto: il fronte del Ghiacciaio di Planpincieux, in val Ferret, a Courmayeur, rischia di crollare. Nei giorni scorsi ha ripreso a muoversi di quasi un metro al giorno, ma a preoccupare sono soprattutto gli ultimi parametri. Per i tecnici della Fondazione Montagna Sicura e ... Leggi su chenews

