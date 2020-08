Ghiacciaio Planpincieux: 200 persone hanno lasciato la zona rischio in Val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono circa 200 le persone che attualmente si trovano nei camping, rifugi e nelle strutture ricettive della Val Ferret, zona a rischio glaciologico per la presenza del Ghiacciaio di Planpincieux. “Si precisa – fanno sapere dal Comune di Courmayeur – che la zona di rischio e’ ben localizzata e nella restante Val Ferret il territorio e’ in sicurezza e le attivita’ continuano normalmente, come nel resto di Courmayeur. Si ricorda, come indicato in apposita ordinanza, che dalle ore 11 di giovedi’ 6 agosto e fino a revoca permane il divieto di accesso nelle zone rosse e gialle indicate sul sito del Comune, cosi’ come il divieto di utilizzo della strada comunale della Val ... Leggi su meteoweb.eu

