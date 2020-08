“Gerusalemme capitale di Israele”: il tribunale di Roma ordina la rettifica all’Eredità (Di giovedì 6 agosto 2020) Quando tornerà in onda alla guida de L’Eredità, Flavio Insinna dovrà pronunciare la seguente frase: “Il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele”. Una rettifica che è stata chiesta dal tribunale di Roma, il quale ha dato ragione a due associazioni filo-palestinesi che si erano rivolte al giudice contro la Rai. Ricordiamo cosa era accaduto. Il 21 maggio scorso, durante una puntata del popolare game show, viene chiesto quale sia la capitale di Israele. Il concorrente risponde Tel Aviv, ma l’affermazione viene considerata sbagliata perché la risposta corretta era Gerusalemme. Per il giudice si è trattato di “un’informazione errata”. Dopo le numerose polemiche, il ... Leggi su tpi

ilpost : Lo ha deciso il Tribunale di Roma, dopo che 'L'Eredità' aveva sostenuto che Gerusalemme fosse la capitale di Israele - rubio_chef : “Sostenere che Gerusalemme è la capitale di Israele è una falsa informazione, tanto più grave in quanto finisce per… - repubblica : 'Gerusalemme capitale di Israele': dopo 'L'Eredità', il giudice ordina alla Rai di rettificare - aspirantestoico : “L’Eredità” dovrà correggersi sullo status di Gerusalemme - piccherroll : @Juventinorum @GiobruChinotto @ilpost Israele non ha sovranità esclusiva su Gerusalemme, quindi non può fissare là… -

