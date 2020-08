Germania – Salgono i positivi: mai cosi tanti da 3 mesi (Di giovedì 6 agosto 2020) Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato oggi il numero più alto di nuovi contagi degli ultimi tre mesi. Il Robert Koch Institute (Rki) ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 1.045 nuovi casi. E’ la prima volta, dal 7 maggio, che il numero di nuovi contagi supera i mille. Il numero totale di … Leggi su periodicodaily

Cresce anche oggi il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 402 (il 29,3% in Lombardia) a fronte del +384 fatto registrare ieri.

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 6 agosto 2020 conferma la crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei contagi che ...

