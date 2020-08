Germania, più di 1000 casi di Coronavirus al giorno: mai così tanti da maggio (Di giovedì 6 agosto 2020) Mai così tanti contagi come da maggio . La Germania è in allarme per i dati sulla progressione del Coronavirus annunciati oggi dal Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale: con 1045 nuove... Leggi su feedpress.me

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio… - petergomezblog : Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.153 casi: numero più alto dal 1 maggio. Germania, 902 positivi:… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio #ANSA h… - Nico01042014 : RT @ErmannoKilgore: Per gli esterofili per cui all’estero sono tutti più furbi e bravi, e noi siamo i più scemi... - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Germania, più di 1000 casi di #Coronavirus al giorno: mai così tanti da maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Germania più Serie Tv USA | Attori più pagati 2013 Forbes TVblog.it