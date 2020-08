Germania oltre i mille contagi in 24 ore, mai così tanti da maggio (Di giovedì 6 agosto 2020) Preoccupa l'evoluzione dell'epidemia in Europa dove la Germania è tornata ad un numero di contagi che non si vedeva da maggio. Sono 1045 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore mentre il numero dei casi ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio… - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - fattoquotidiano : Salgono oltre i mille al giorno i nuovi contagi di coronavirus in Spagna [LEGGI] #edicola #30luglio - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio #ANSA h… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Germania, più di 1000 casi di #Coronavirus al giorno: mai così tanti da maggio -