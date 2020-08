Germania, 1.000 contagi in un giorno 'Mai così tanti dallo scorso maggio'. In Romania 1.345 positivi e 45 morti in 24 ore (Di giovedì 6 agosto 2020) Nuovo boom di contagi di Covid-19 in Germania , proprio mentre migliaia di studenti tornano ad affollare i banchi di scuola di alcuni suoi stati. Il Robert Koch Institute, l'organizzazione ... Leggi su leggo

I conti pubblici di tutti i paesi al mondo stanno sballando. La stessa Germania aveva stimato di chiudere il suo bilancio federale ancora in lieve surplus, ma a causa dell’emergenza Coronavirus sarà c ...

Nuovo boom di contagi di Covid-19 in Germania, proprio mentre migliaia di studenti tornano ad affollare i banchi di scuola di alcuni suoi stati. Il Robert Koch Institute, l'organizzazione responsabile ...

