"Gay a causa dei vaccini", bufera su ex consigliere M5S (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 06 AGO - L'omosessualità causata dai vaccini, che contengono cellule da feti abortiti. E' la tesi-shock sostenuta dal consigliere del XII Municipio di Roma, Massimiliano Quaresima, già ... Leggi su corrieredellosport

