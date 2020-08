Gasolio - Il governo avvia una consultazione per cancellare il vantaggio fiscale sulla benzina (Di giovedì 6 agosto 2020) Il ministero dell'Ambiente guidato da Sergio Costa ha avviato una consultazione online rivolta a cittadini e imprese per lo studio e l'elaborazione di proposte finalizzate alla transizione ecologica e alla riduzione dei ''sussidi ambientalmente dannosi'' (i cosiddetti ''Sad''). Tra le varie voci, elencate sul sito del dicastero, una riguarda direttamente gli automobilisti e sicuramente non mancherà di far discutere: è l'ipotesi di cancellare il divario fiscale che oggi rende il Gasolio meno caro della benzina, aumentando le accise.Stangata da 5 miliardi. L'iniziativa, con scadenza a fine agosto, mira a elaborare proposte da tradurre in articoli da inserire nella prossima legge di bilancio: un processo che porterà a riorientare risorse già attribuite a ... Leggi su quattroruote

massimobitonci : #decretoagosto mentre il Governo parla di politiche per aumentare i CONSUMI INTERNI, di nascosto studia come aumen… - 51rolando : RT @massimobitonci: #decretoagosto mentre il Governo parla di politiche per aumentare i CONSUMI INTERNI, di nascosto studia come aumentare… - qui_finanza : Diesel più caro della benzina, il governo pensa di aumentare le accise Il ministero dell'Ambiente ha promosso una c… - avv_gr : RT @massimobitonci: #decretoagosto mentre il Governo parla di politiche per aumentare i CONSUMI INTERNI, di nascosto studia come aumentare… - patripatty5 : RT @massimobitonci: #decretoagosto mentre il Governo parla di politiche per aumentare i CONSUMI INTERNI, di nascosto studia come aumentare… -