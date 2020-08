Gary Neville attacca Sanchez: “Allo United è stato disastroso” (Di giovedì 6 agosto 2020) La stagione nerazzurra di Alexis Sanchez ha avuto due facce. Durante la prima parte il cileno ha fatto fatica ad integrarsi nell'idea di calcio di Conte, complici anche i numerosi infortuni. L'ex Arsenal sembrava di fatto un flop di mercato, almeno fino alla ripresa del campionato. Da giugno in poi il cileno ha segnato 3 gol mettendo insieme anche 7 assist guadagnandosi la permanenza all'Inter con un triennale da 7 milioni l'anno.Neville CRITICA Sanchezcaption id="attachment 994591" align="alignnone" width="300" Sanchez (getty images)/captionNei dintorni dell'Old Trafford i tifosi dei Red Devils non hanno un buonissimo ricordo di lui. Le prestazioni opache e discontinue avevano spinto appunto la dirigenza al prestito all'Inter, squadra in cui Sanchez ha ritrovato la sua dimensione. Gary ... Leggi su itasportpress

L'ex stella del calcio inglese si cimenta in un progetto autobiografico che ripercorrerà (anche) i suoi ingaggi nel Manchester United e Real Madrid. David Beckham sta pianificando un documentario TV s ...

Nella storia del calcio solo Giggs, Gary Neville e Gento hanno vinto più campionati di Buffon considerato i cinque maggiori tornei europei. Anche il 2020 ha sorriso a Gigi Buffon. Nuovi record per il ...

