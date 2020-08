Gallipoli, sbarco nella notte scorsa di 84 immigrati sulla costa, nove di loro sono risultati positivi (Di giovedì 6 agosto 2020) nella notte tra lunedì e martedì sono sbarcati sulle coste salentine 84 immigrati. Lo sbarco è avvenuto a Gallipoli. Gli 84 immigrati sono stati trasferiti in una masseria gestita dalla Croce Rossa. Sottoposti a tampone sono risultati contagiati a Covid-19 in nove di questi 5 sono uomini e 4 donne. Tutti gli immigrati sono stati posti in isolamento. Gli 84 immigrati sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza. Il mare era particolarmente agitato e il recupero delle persone a bordo della piccola imbarcazione da parte della guardia di finanza non è stato per ... Leggi su baritalianews

