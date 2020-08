Galli: 'Il vaccino anti-covid non ci sarà nel 2020, prima pensiamo a quello per l'infuenza' (Di giovedì 6 agosto 2020) "Ho messo via una bottiglia di champagne per il vaccino anti-covid, ma temo che non lo stapperò prima della fine 2021". Così Massimo Galli, Direttore malattie infettive dell'Ospedale Sacco, Milano,, ... Leggi su globalist

