Frosinone, anche ad agosto “Teatro musica e cabaret tra le porte” (Di giovedì 6 agosto 2020) Fino al 28 agosto proseguirà l’appuntamento con “Teatro musica e cabaret tra le porte” in piazzale Vittorio Veneto, manifestazione ideata dall’amministrazione Ottaviani con inizio alle 21.30 sempre con ingresso rigorosamente gratuito, già accolta da una entusiastica partecipazione da parte del pubblico (nel rispetto delle normative in materia di distanziamento sociale), frusinate e non. L’organizzazione della rassegna è stata curata dagli assessorati al centro storico e alla cultura, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, con il consigliere delegato ai grandi eventi Gianpiero Fabrizi, in collaborazione con Atcl e con il prezioso contributo della Banca Popolare dei Frusinate. Sabato 8 sarà la volta dello spettacolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frosinone, anche ad agosto “Teatro musica e cabaret tra le porte” - na_tu_k : RT @Luca_15_5: IO SONO VITO?? Guardami!!!! Non sono delizioso? E sono anche tanto affettuoso e coccoloso Mi hanno abbandonato Ora sto cerca… - Xiaoyangluo : RT @Luca_15_5: IO SONO VITO?? Guardami!!!! Non sono delizioso? E sono anche tanto affettuoso e coccoloso Mi hanno abbandonato Ora sto cerca… - RPesseroey : RT @Luca_15_5: IO SONO VITO?? Guardami!!!! Non sono delizioso? E sono anche tanto affettuoso e coccoloso Mi hanno abbandonato Ora sto cerca… - fragolinarossa8 : RT @Luca_15_5: IO SONO VITO?? Guardami!!!! Non sono delizioso? E sono anche tanto affettuoso e coccoloso Mi hanno abbandonato Ora sto cerca… -