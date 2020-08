Friedkin nuovo proprietario della Roma. A Pallotta 591 milioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Finisce l'era di James Pallotta alla Roma . Nella notte la società giallorossa è passata a Dan Friedkin . A poche ore dal match contro il Siviglia valido per gli ottavi di finale di Europa League , ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - angelomangiante : È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e g… - officialmaz : #Friedkin nuovo proprietario della @OfficialASRoma. Fonte @MilanoFinanza - maarzoli : RT @Fil_Biafora: La #ASRoma ha un nuovo proprietario: poco fa è stato firmato il contratto preliminare tra Dan #Friedkin e James #Pallotta.… - sportli26181512 : Friedkin: '#Roma club iconico'. Pallotta: 'Lascio in buone mani': Le prime parole del nuovo proprietario della soci… -

Ultime Notizie dalla rete : Friedkin nuovo

La Roma ha cambiato proprietà ma non cambia gli obiettivi. Oggi l'unica vera notizia, almeno per la squadra, non è il cambio di proprietà ma la gara con il Siviglia. Vincere questa partita sarebbe tro ...Friedkin dovrebbe garantire orizzonti finanziari più ampi. Se Pallotta era in fondo un ricco speculatore che aveva intravisto soprattutto nella costruzione di un nuovo stadio il grosso affare, il suo ...