Friedkin: «Non vediamo l'ora di immergerci nella famiglia della Roma»

Dan Friedkin, Chairman e CEO del The Friedkin Group, ha parlato dopo la firma vincolante per l'acquisto della Roma Dan Friedkin ha parlato al sito ufficiale della Roma dopo aver sottoscritto l'accordo vincolante per l'acquisizione del club giallorosso. Roma – «Noi tutti al Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari a diventare parte di questa città e club iconici. Non vediamo l'ora di chiudere l'acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia dell'AS Roma».

