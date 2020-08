«Friedkin e Pallotta hanno firmato il contratto preliminare per l’acquisto dell’A.S. Roma» (Di giovedì 6 agosto 2020) Il gruppo di Dan Friedkin e quello di James Pallotta hanno firmato il contratto preliminare per l’acquisto dell’A.S. Roma. Lo scrivono poco dopo la mezzanotte di oggi 6 agosto 2020 Luciano Mondellini e Roberto Sommella su Milano Finanza aggiungendo che il texano ha costituito una Newco a Londra fatta proprio per il passaggio di proprietà. Friedkin e Pallotta hanno firmato il contratto preliminare per l’acquisto dell’A.S. Roma Ieri la trattativa era arrivata alla stretta finale dopo l’uscita di scena dell’imprenditore arabo Fahad Al-Baker e dei suoi soci secondo quanto ha raccontato il sito del quotidiano ... Leggi su nextquotidiano

